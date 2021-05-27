Basın Bülteni: Sağlıklı Saçlara Sahip Olmanın 4 Püf Noktası

Bütünsel sağlık yaklaşımını destekleyen Zade Vital, stilinizin en büyük tamamlayıcısı saçlarınızın sağlığını korumaya destek oluyor.

İçten Gelen Güzellik

Sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı saç köklerini içeriden beslemekten geçer. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle beraber bol su tüketimi saçların normal sağlığının korunmasına destek olur. Beslenme rutininize avokado, zeytin, ceviz gibi sağlıklı yağlar içeren besinleri dâhil ederek saç sağlığınızı koruyabilir, hem B7 vitamini hem de Isırgan tohumu yağının bir arada sunulduğu Zade Vital Biotin Takviyesi ile normal saçın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Saçlarınızı Ilık Su ile Yıkayın

Duşta saçların çok sıcak suyla yıkanması nem dengesinin bozulmasına ve buna bağlı olarak kuruyarak yıpranmasına sebep olabilir. Uzmanlar soğuğa yakın ılık su ile saçlarınızı yıkadığınızda daha parlak ve canlı bir görünüme ulaşabileceğinizi belirtiyor.

Kimyasal Şekillendiricilerden Uzak Durun

Saç şekillendirme esnasında kullanılan kimyasal içerikli şekillendiriciler saçların doğal yapısında tahribata sebep olabilir. Duştan sonra saçları yatıştırmak, elektriklenmeyi almak ve daha parlak görünmesi desteklemek için Zade Vital Cold Press Hindistan Cevizi yağından az miktarda uygulayabilir, saçlarınızı şekillendirirken aynı zamanda çevresel etkilerden korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Zarifçe Kurutun

Yüksek ısılı saç şekillendirme cihazları ve sert saç havluları, nemliyken kırılmaya daha yatkın olan saç tellerinin yıpranmasını tetikleyebilir. Duştan sonra saçlarınızdaki fazla suyu pamuklu bir kumaş ile alarak nazikçe kendiliğinden kurumaya bırakabilir veya düşük ısılı bir kurutma cihazı kullanmadan önce saç uçlarına az miktarda Zade Vital Badem Yağı uygulayabilirsiniz.