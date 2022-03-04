Başhekimlikten "performans ödemesi yapılmadı" diyen CHP’li vekile yalanlama

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde hekimlere ve sağlık çalışanlarına performans ödemelerinin yapılmadığını ileri süren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a başhekimlikten yalanlama geldi.

Balcalı Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşma yaparak, “Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde performans ödemeleri daha önce ayın 15’i ila 20’si arasında yapılırken hala ödeme yapılmamıştır” dediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sayın milletvekilimizin ’hala ödeme yapılmamıştır’ açıklamasının aksine Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde görev yapan sağlık emekçilerimizin bekleyen hiçbir performans ek ödemesi bulunmamaktadır" denildi.