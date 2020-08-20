Başhekim Trabzonluları böyle uyardı: “Artık kendinize gelin”
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. SÜLEYMAN TÜREDİ ARTAN KORONA VİRÜS VAKALARINA KARŞI VATANDAŞLARI “ARTIK KENDİNİZE GELİN” İFADELERİYLE UYARDI.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi artan Korona virüs vakalarına karşı vatandaşları “Artık kendinize gelin” ifadeleriyle uyardı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid-19) karşı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. “Artık kendinize gelin” diyen Türedi, “Trabzonlu hemşehrilerim hepinizi seviyoruz ama artık kendinize gelin lütfen. Trabzon bir metropol değil, sağlık kapasitemiz metropoller kadar değil, günlük vakalarda metropoller ile yarışacağız neredeyse. Lütfen gereksiz temastan kaçının ve evlerinize dönün artık” ifadelerini kullandı.
Bazı vatandaşlar ile bu açıklamaya ilginç yorumlar getirdi. Bir vatandaş, “Hocam kırayruk ortalığı. Hayırlısıyla şu düğün ve fındık bitse de” yorumuyla yanıt verirken, bir başka vatandaş ise, “Şu dayakçı Hint polisini transfer etsek diyorum. Görülüyor ki bizim milletimizin çoğu lütfenden anlamıyor” yorumunu yaptı.
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