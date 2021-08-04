Başhekim Şahin: “Aşı Kovid-19’u yayıyor’ söylemlerine itibar etmeyin”

Türkiye’de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama işlemleri devam ederken, Medical Park Ordu Hastanesi Başhekimi Dr. Göksal Şahin vatandaşları aşı olmaya davet etti. Dr. Şahin, özellikle sosyal medyada aşıların Kovid-19’u yaydığı şeklinde dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Pandemi ile mücadelede aşının büyük önem taşıdığının altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Başhekimi Dr. Göksal Şahin, aşı uygulamasına devam ettiklerini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Korona virüsle mücadelede her bireye büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Başhekim Dr. Göksal Şahin, “Aşı olmak bireysel değil toplumsal bir sorumluluk haline geldi. Bu sorumluluğun bilincinde olarak herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Hastane olarak Ocak ayından itibaren aşı hizmeti vermeye başladık ve bu hizmetimize devam ediyoruz. Bu zamana kadar ülkemizde yaklaşık 60 milyon doz aşı uygulandı. Bunlar içinde sosyal medyada iddia edildiği gibi ciddi yan etkiler gözlemlenmedi. Zaten olası bir yan etki söz konusu olursa, polikliniklerimiz ve acil ekibimizle hızlıca müdahale edebilmekteyiz” dedi.

“Sosyal medyadaki asılsız iddialar salgınla mücadeleye zarar veriyor”

Dr. Göksal Şahin, aşıya yönelik güvensizliğin salgının artmasına sebep olduğunu söyleyerek halkı aşı olmaya davet etti.

Dr. Göksal Şahin, yaptığı açıklamada; “Aşılarla oluşan yan etkiler özellikle sosyal medyada abartılarak yanlış yönlendirmelere sebep oluyor. Aşılar Kovid’i yayıyor şeklinde sosyal platformlarla yalan yanlış söylentiler yayılmaya başladı. Bu da halkımızda tereddüt ve endişelere yol açtı. Bu söylemlere kulak asmayarak vatandaşlarımızı güvenle aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.