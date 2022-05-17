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Başhekim Ertürk:"2 saatte 168 kişinin tansiyonunu ölçtük, 99’unun yüksek çıktı"

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan alanlarda vatandaşların tansiyonu ölçüldü. Etkinliğe ilişkin bilgi veren hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, “2 saat içinde 168 tane vatandaş başvurdu. 99 tanesinin tansiyonu 140’a 90’ın üzerinde çıktı. 35 tanesi ilk kez tansiyon tanısı almış olurken, 35 kişiden beş kişinin tansiyonu çok çok yüksek olduğu için hemen acilimize kaldırdık. İhmal etmeyelim mutlaka tansiyonumuzu ölçtürelim" dedi.

Sağlık 17.05.2022, 13:39
Başhekim Ertürk:"2 saatte 168 kişinin tansiyonunu ölçtük, 99’unun yüksek çıktı"

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan alanlarda vatandaşların tansiyonu ölçüldü. Etkinliğe ilişkin bilgi veren hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, “2 saat içinde 168 tane vatandaş başvurdu. 99 tanesinin tansiyonu 140’a 90’ın üzerinde çıktı. 35 tanesi ilk kez tansiyon tanısı almış olurken, 35 kişiden beş kişinin tansiyonu çok çok yüksek olduğu için hemen acilimize kaldırdık. İhmal etmeyelim mutlaka tansiyonumuzu ölçtürelim" dedi.

Hipertansiyonun toplumda her 3 yetişkinden birinde görüldüğü ifade ediliyor. Hipertansiyon rahatsızlığının kimi zaman farkına varılmadığı belirtilirken Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de hastalığa dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde hastane bahçesine kurulan alanda tansiyon ölçümleri yapılırken, vatandaşlar hipertansiyona karşı bilgilendirildi. Çeşitli nedenlerle hastaneye gelen çok sayıda vatandaş ve yakınlarının ilgi gösterdiği alanda sonuçlara karşı vatandaşlara yönlendirmeler yapıldı.

2 saatte 168 hastaya bakıldı, 99’unun tansiyonu yüksek çıktı

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk de etkinlikteki ilk iki saate ilişkin veriler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ertürk, 140’a 90 sınırına göre 2 saat içinde 168 hastanın tansiyonuna bakıldığını, bu kişilerden 99’unun tansiyonunun yüksek çıktığını söyledi. Ertürk, bu kişilerden 35’inin ilk tespit sonrası hipertansiyona karşı takip edilmesi gerektiğini ifade ederken, 35 kişiden 5 tanesinin tansiyonun çok yüksek olması nedeniyle acil servise yönlendirildiğini aktardı. Ölçüme katılan diğer kişilerin ise tansiyonlarının normal olduğu gözlendi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Aktemur da hipertansiyonun etkilediği kişi sayısının büyük bir oran olduğunu ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“35 vatandaş ilk kez tansiyon tanısı aldı, 5 kişi acile gönderildi”

2 saatte hastane bahçesine kurulan alanda 168 kişinin tansiyon kontrolünün sağlandığını ifade eden Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, “Hipertansiyona dikkat çekmek için bugün bahçemize stant kurduk. Orada hastalarımızı muayene ettik. 2 saat içinde bize yaklaşık olarak 168 tane hastamız başvurdu. Bunların 99 tanesinin tansiyonu 140’a 90’ın üzerinde çıktı. 35 tanesi ilk kez tansiyon tanısı almış oldu. 35 kişinin içinde de beş kişinin tansiyonu çok çok yüksek olduğu için hemen acilimize kaldırıp onları tedavi etmek durumunda kaldık. Tansiyon toplumun yüzde 30’unda görülen bir hastalık. İhmal etmeyelim mutlaka tansiyonumuzu ölçtürelim ve gerekirse de kardiyoloğumuza başvuralım” şeklinde konuştu.

"Mutlaka diyetimizde tuz kısıtlamasına gitmemiz lazım"

Her 3 yetişkinden birinde hipertansiyon olmasının büyük bir oran olduğuna dikkat çeken ve uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Aktemur, “Hipertansiyon yetişkin grupta her üç kişiden birini etkileyebilen önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmeyen hipertansiyon kalp, böbrek, göz problemlerine yol açabilir. Bu nedenle hipertansiyon çok dikkat çekilmesi gereken bir konudur. Bizde bu konuya dikkat çekebilmek için hastanemizde böyle bir etkinlik düzenledik. Toplumda genelde 50-55 yaş sonrasında görüldüğü konusunda bir inanç var. Ancak biz çok genç grupta da 30 yaşından öncede hipertansiyon görebiliyoruz. Genç grupta görülebilen hipertansiyonun en büyük nedeni; böbrek hastalıkları ve hormonel bozukluklar. Eğer hipertansiyon söz konusuysa tedavi gerektirsin ya da gerektirmesin mutlaka öncelikle diyetimizde tuz kısıtlamasına gitmemiz lazım. Bu sadece yemeğimize tuz koymamamız anlamına gelmiyor. Tuzlu kuruyemiş, turşu, peynir, zeytin tüketiminde de tuzu oldukça kısıtlamamız gerekiyor. İkincisi egzersiz çok önemli. Haftada beş gün en az 30 dakika süren yürüyüş, koşu ya da yüzme gibi egzersizleri yapmamız gerekiyor. Bir diğer konu beslenmede aynı şekilde et, margarin, hamur işi ağırlıklı beslenmenin yüksek tansiyonu çok fazla arttırdığını ve tedaviye direnç gelişiminde önemli rol oynadığını görüyoruz. Düzenli kontrol yaptırmaları da bizim için önemli, 25 yaş üzeri herkesin en azından bir kez yüksek tansiyon açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle stres ilişkili baş ağrıları olabilir, migren olabilir, yüksek tansiyon bu tip baş ağrılarıyla karıştırılabiliyor. Kan basıncı ölçümünün yaptırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hastalığını bilen var bilmeyen var, burada öğrenen var”

Hipertansiyona karşı alanda ölçüm yaptıran vatandaşlardan 55 yaşındaki Ana Hanım Toprak, “Kalbimde pil var, onun kontrolü için gelmiştim tansiyonumuzu da ölçtürelim dedik. Çok güzel bulduk uygulamayı, hastalarla ilgileniyorlar. Herkes bilinçlense çok güzel olacak, bilen var bilmeyen var, burada öğrenen var. Bizim açımızdan böyle etkinlikler daha iyi oluyor” şeklinde konuştu.

“Ölçüm yapmaları gayet güzel bir uygulama”

Yüksek tansiyon problemi olduğunu ve alanı görünce bir kez daha kontrol ettirmek istediğini anlatan 58 yaşındaki Gürdal Çetin, “Tesadüf gördük, ölçüm yaptırdım, tansiyonum yüksek çıktı. Burada ölçüm yapmaları gayet güzel bir uygulama, hoşuma gitti. Vatandaş da ilgi gösteriyor, en azından hastalığını öğreniyor. Normalde tansiyonum 18-19 vardı, alışığım yüksek tansiyona ama hiç baş ağrısı yapmadı. Vatandaşlar gelsinler, ölçümlerini yaptırsınlar” dedi.

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