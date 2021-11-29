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Başhekim Doç. Dr. Asena müjdeyi verdi!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, ‘Kemik iliği nakillerinin’ Diyarbakır’da yapılacağı müjdesini verdi.

Sağlık 29.11.2021, 14:18 29.11.2021, 14:27
Başhekim Doç. Dr. Asena müjdeyi verdi!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, ‘Kemik iliği nakillerinin’ Diyarbakır’da yapılacağı müjdesini verdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5’inci bölgede bulunmasıyla Siirt, Batman, Şırnak gibi illere hizmet vererek adeta sağlık üssü görevi konumunda. Daha önce kemik iliği nakilleri yapılan hastalar, başka illere sevk ediliyordu. Hastane yönetimi başlattığı çalışmayla, 1 tanesi izolasyon olmak üzere 8 adet tek kişilik yatak kapasiteli oda, 16 adet hematoloji hastasına hizmet verecek merkezin çalışmalarını başlattı. Başhekimi Doç. Dr. Asena, yaklaşık 3 ay sonra kemik iliği nakli olacak hastalarının işlemlerini kendi hastanelerinde yapacaklarının müjdesini verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Diyarbakır 5’inci bölgede bulunan Siirt, Cizre, Batman ve Şırnak’ı içeren bir bölgeye hizmet veren il konumunda olduğunu ifade eden Başhekim Asena, bununla beraber diğer bölgelere de, 16 ile hizmet veren devasa bir sağlık kompleksi halinde olduklarını kaydetti. Başhekim Asena, “Özellikli hizmetlerimizi her geçen gün geliştirerek devam etmek istiyoruz. Yakın zamanda planlamasını yaptığımız ‘kemik iliği nakil merkezimiz’ bölgemiz için olmazsa olmaz konulardan bir konuydu. Biz, hazırlığımızı yaptık. Şu an tadilatına başladık, yapım aşamasında. Kısmet olursa hedefimiz 90 gün içinde kemik iliği nakil merkezimizi hayata geçirmek. Kemik iliği nakil merkezimizde 1 tanesi izolasyon olmak üzere 8 tane tek kişilik yatak kapasiteli odalarımız olacak. Ve bununla beraber 16 tane hematoloji hastalarımıza hizmet verecek yatağımız olacak. Burası bölgeye hizmet veren devasa bir sağlık merkezi haline gelecek” dedi.

“Bölgemiz için eksiklikti, şimdiden hayırlı olsun”

Burada hastanın kendisinden, yine anojenik gibi türleri olan donörlerden aldıkları, anneden, babadan, kardeşten uygun donörden bir çalışma yaptıklarını belirten Başhekim Asena, bazen de kendi hücrelerini çoğaltarak kemik iliği nakli yaptıklarını söyledi. Başhekim Doç. Dr. Asena, “Bu lösemi gibi, kan kanseri, lenfoma gibi hastalarda çok önemli bir tedavi aşaması. Burada bir 10 günlük süre içinde hasta önce bir hazırlanıyor kemik iliği nakline. Akabinde nakil gerçekleştiriliyor. Bir aylık süre zarfı içinde de hedeflediğimiz nihai sonuca ulaşıyoruz. Bölgemiz için eksiklikti. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah biran önce yapımını tamamlayıp hizmete başlarız. Bununla beraber diğer özellikli hizmetler içinde ciddi bir gayret içindeyiz. Hastanemizde hematoloji polikliniklerimizde tanı konan kan kanseri hastalarımız veya lenf sistemini ilgilendiren hastalıklarda burada teşhis konurdu. Beli bir süre tedavileri yapılır, nakil esnasına geldiğimizde sevkleri planlanırdı. Elimizden geldikçe hasta sevkini önlemek istiyoruz. Buranın referans merkezi olması noktasında gayretlerimiz mevcut. Hastalarımız her hangi bir ile nakil edildiği zaman hem konaklanma, hem psikolojik olarak baya bir mental yorgunluk yaşıyorlardı. Ön tedaviden sonra kemik iliği nakli ihtiyacı olduğu anda artık Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kıs süre içinde bir referans bir merkez olacaktır” şeklinde konuştu.

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