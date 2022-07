Başhekim Adaş’tan hatırlatma dozu açıklaması: "Yoğunluk var, poliklinik sayımızı arttırdık”

Covid-19 ile mücadelede son günlerde vaka sayılarında yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından 50 yaş üstüyle risk grubundakiler ve son aşıları üzerinden 6 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu tanımlandığı duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarının son günlerde 40 kat arttığını açıklarken, uyarıların ardından çok sayıda vatandaş hastanelerde aşı yoğunluk oluşturdu. Bu çerçevede Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden aşı randevusu alan vatandaşlar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne geldi. Kimi tekerlekli sandalyede gelen vatandaşlar randevu saatlerinin gelmesiyle aşılarını oldu. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da salgın ve aşılama süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

“Her iki hastanemizde de talep arttı”

Covid-19 vakalarında meydana gelen yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Bayramdan 1-2 hafta önce kıpırdanma ve yükselmeler başladı. Zaten bunu çevremize baktığımızda hepimiz fark ediyoruz. Bunların az bir kısmı hastaneye yatmak için geliyor, gene de çok az bir kısmı da yoğun bakım için geliyor. 6’ncı dalga öncesi özellikle birinci ikinci dalgalara bu benzemiyor. Benzememesinin birkaç nedeni var; birincisi virüsün mutasyon geçirmesi, ikinci sebebi de aşılamanın çok iyi bir şekilde yapılması. Toplumun büyük bir kısmı aktif bağışıklık da geçirdi, pasif bağışıklık yapılarak aşılama da olunca toplumun yaklaşık yüzde 60-70 kesimi bağışık olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu da hastalığın daha hafif geçmesini sağlıyor. Her iki hastanemizde de talep arttı, zaten biz bunu daha önce de gördük. Bakanlık aşılamayı açtığı zaman ilk etapta çok yoğun bir talep oluyor. Aşı hatırlatma dozu olarak bu tehlikeyi sisteme hatırlatıyor. Aşının zamanını çok geçirenler özellikle 1 yılı bulmuşsa bana göre aşı mutlaka olması lazım. Ben her zaman şunu diyorum; aşı insanlık tarihinde en fazla hayat kurtaran bir buluştur. Aşıdan korkmamak lazım, nasıl influenza aşıları her sene ya da belirli periyodlarla tekrarlanıyorsa bu aşı da bu şekilde” şeklinde konuştu.

“Tedbiri elden bırakmasınlar”

Vatandaşların Turkovac tercihine yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adaş, “Yerli aşıyı çok rahat olabilirler. Zaten yapılan araştırmalarda da yerli aşının koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde. Hatta son yapılan araştırmada yerli aşının benzer şekilde üretilen Sinovac aşısından daha etkin olduğu bulunmuştur. Belirli bir yaştan sonra özellikle risk artıyor. Yaş ne kadar ilerlerse savunma hücrelerimizin etkinliği, savaşması da o kadar azalıyor. Bu kişilerin aynı zamanda ek hastalıkları olma riski de artıyor, sayın Bakan o yüzden ısrarla 50 yaşın üzeri için bunu söylüyor. Kalabalık bir araca biniyorsunuz otobüs gibi mesela yani sizi çok çok rahatsız etmiyorsa maskenizi takın, ben hastanede maskesiz dolaşmıyorum. Zaten hastanede takılması lazım ama bakıyorum bunu da gevşetenler var. Eskiden ben nezleyim yaklaşma derdik, en basit yöntem; aman tokalaşmayalım, öpüşmeyelim, nezleyim, gribim derdik. Dolayısıyla lütfen bunlara dikkat etsinler. Kapalı bir ortam varsa, havalandırması, sirkülasyonu tam yeterli değilse ki kişiler bunu anlar, bilir orada tedbiri elden bırakmasınlar” dedi.

“Yoğunluk üzerine aşılama poliklinik sayımızı artırdık”

Omicron varyantında hastalığın hafif şekilde seyretmesinin tedbirleri bırakmaya neden olmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Adaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalığın gene öldürme riski, ağır geçirme riski var yok değil, o nedenle basit önlemleri elden bırakmasınlar. Özellikle kapalı, kalabalık ortamda buna çok dikkat etsinler. 6’ncı dalga gelmeden önce biz iki basamaklı sayılara inmiştik. Yatan hasta sayımız 10-15 civarındaydı. Aşılama önemli, vatandaşlarımız gelsinler. Biz burada haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Çok rahat randevusunu alabilir, aşısını olabilirler. Sadi Konuk’ta öyle, diğer devlet hastanelerinde de öyle lütfen ihmal etmesinler. Aşılamada yoğunluk var, vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Biz o nedenle gelen yoğunluk üzerine aşılama poliklinik sayımızı artırdık. Cumartesi, pazar da yapıyoruz vatandaş çok rahat gelebilir. Lütfen hatırlatma dozunu olsunlar, basit bir şey 20-30 dakikalık bir zaman harcayacaklar ama uzunca bir süre rahat edecekler. Test sayımız da arttı, her iki hastanemizde de test yapılmaktadır”

“İnsanlar vakalar çoğalınca aşıya koşuyorlar”

Aşı olmaya gelen vatandaşlardan 52 yaşındaki Hülya Koşar, “Aşı için geldim, beşinci aşım daha önceden dört tane daha yaptırmıştım. Kesinlikle aşı şart çünkü yine covid patladı. Aşı çok büyük koruyucu bizim için, çok büyük bir nimet, aşı olmazsa bu hastalıktan kurtulma şansınız çok zayıf ve daha ağır atlatıyorsunuz. O ağrılı süreci çekmemek için bence kesinlikle aşı olmaları gerekiyor. İnsanlar aşıdan sonra covid de azaldığı için çok gevşedi, maskeler kalktı, hiç dikkat edilmiyor. Zaten bu dikkatsizlikten dolayı vakalar çoğaldı. Biraz daha dikkatli olursak steril bir ortamda değilsek muhakkak maske kullanılması gerekiyor. İnsanlar aşı olmuyorlar, vakalar çoğalınca koşuyorlar, aslında bunu daha önce yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tekerlekli sandalyeyle gelip aşımı oldum, herkese tavsiye ediyorum”

Aşı olmaya tekerlekli sandalye ile gelen 87 yaşındaki Beyhan Sabahat Tomakan, “87’ye girdim aşı oluyoruz çünkü bu bizim için çok önemli sağlık, sıhhat için herkesin de olmasını arzu ediyorum. Ben bugün beşinci aşımı oldum, bunlar bizim için çok faydalı şeyler. Aşıdan sonra hastalık gelse bile hafif atlatıyorsunuz. Aşıları olduktan sonra ailecek geçirdik, gayet rahat geçirdik. Ben tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelip aşımı oldum, herkese de bunu tavsiye ediyorum” diye konuştu.