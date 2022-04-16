Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi olan Başakşehir, yeni sağlık yatırımlarıyla güçleniyor. Yapımı devam eden Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sağlığa yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki sağlık yatırımlarına yenilerini ekliyor. Başakşehir Mahallesi’nde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlığın şehrine yeni yatırımlar

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların devam ettiği aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu. Sağlığın şehri Başakşehir’i yeni yatırımlarla daha da güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline dönüşen ilçemize bir sağlık yatırımı daha kazandırıyoruz. Acil durumlarınız ve sağlık sorunlarınıza anında müdahale edebilecek olan aile sağlığı merkezimizde tüm ayrıntıları düşündük” dedi.

“Her şeyin başı sağlık”

Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen aile sağlığı merkezinin tam donanımlı olacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Komşularımızın hizmetine açacağımız merkezimizde muayene, acil müdahale, gebe izleme, aile planlama, aşı ve bebek izleme odaları ile laboratuvar bulunacak. Her şeyin başı sağlıktır. Sağlığa yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır” şeklinde konuştu.