Başakşehir yeni sağlık yatırımlarıyla güçleniyor

Sağlığın şehri Başakşehir, yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Güvercintepe Mahallesi’ne inşa edilen aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Tam donanımlı aile sağlığı merkezimizi kısa süre içerisinde komşularımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Sağlığın şehri Başakşehir’de, bir yeni sağlık yatırımı daha hayata geçiriliyor. Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Semt Polikliniği’nin ardından, Güvercintepe Aile Sağlığı Merkezi’nde de çalışmalara başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların devam ettiği şantiye alanını ziyaret ederek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

“Başakşehirliler istedi, çalışmalara başladık”

Etüt çalışmalarının ardından aile sağlığı merkezinin inşasınabaşladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Komşularımız, yaptığımız istişarelerde, ‘Başkanım, biliyoruz aile sağlığı merkezleri sizin yetki alanınız dışında kalıyor. Ancak çalışma yapılmasını istiyoruz’ yönünde talepte bulunuyorlardı. Biz de ilçemizdeki aile sağlığı merkezlerinin sayısını artırılması adına çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.

Rahat ve konforlu hizmet

Başkan Kartoğlu, Güvercintepe mahalle sakinlerinin kolay bir şekilde ulaşım sağlayacağı aile sağlığı merkezinin tam donanımlı olacağını söyledi. Merkezde ilk müdahale işlemlerinin de yapılacağının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Merkezimizde acil müdahale, aile planlaması, bebek izlemeodası, laboratuvar ve 4 muayene odası yer alacak” dedi.

Sağlıklı bir toplum için gerekli adımları atacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilerin sağlık hizmetlerinden rahat ve konforlu bir şekilde faydalanmaları adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.