Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından sağlık çalışanları başta olmak üzere öncelikli gruplar için 4. Doz aşı randevuları bugün itibari ile verilmeye ve 15 yaş üstü herkese 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlara aşı vurulmaya başlandı.

Hastanede hem yerli aşı Turkovac için gönüllü olan hem de yaş sınırının düşmesi ile hemen aşı olmaya gelen anne oğul aşı ile ilgili, “Bugün yerli aşı için geldim baktım oğluma da aşı çıktı ikimiz birlikte geldik yaptırdık aşımızı. Hiçbir sıkıntı olmadı yaşamadık şuana kadar aslında. Herkes aşı olmalı biz oluyoruz herkesin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bende 17 yaşındayım annemle birlikte aşı olmaya geldim burada herhangi bir sorun yok şuanda herkes aşı olsun lütfen.”

En güvenli liman aşılanmak olacaktır

Aşılama ile ilgili konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi aşı kliniği sorumlu hekimi Batuhan Çiftçi, “Bugün bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda 15 yaş üstü vatandaşlarımıza ve 12 yaş üstü olup kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Bildiğiniz gibi ilk başlarda Covid geçiren vatandaşlarımızın 6 ay sonra aşılanma hakkı vardı bu aşılanma hakkı 3 aya düşürülmüştü bugün ise 1 aya düşürüldü.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruba 4. Doz aşı hakkı da tanınmış oldu bugün. Son zamanlarda okulların açılması ve yüz yüze eğitimin hedeflenmesi noktasında okullarda aşılanmaya teşvik edilmesi ve vatandaşlarımızın aşılanması yüz yüze eğitimlerde çok kısa sür içerisinde gerçekleşecektir. Hastalıkta en güvenilir liman şuan da aşılanmaktır hiçbir ilaç izi aşı kadar koruyamayacaktır. Biz hastanemizde sabah 08.00 den başlayıp gece 24.00'a kadar aşılama yapmaya devam ediyoruz.

Son zamanlarda ülkemizin yerli aşı hamleleri ile ortaya çıkmış olan Turkovac aşımızın bugün 3 faz aşamasında aktif olarak kullanılmakta. Özellikle Covid geçirmemiş ve hiç aşı olmamış vatandaşlarımıza aşılamaya yapmaya başladık ve hastanemizde 2. doz aşamasına gelen vatandaşlarımız var. Yerli aşı tercihi olması ülkemiz için daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.