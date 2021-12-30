banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!

Başakşehir Çam ve Sakura’da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Yerli aşı ve salgına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Bugün bizim için bir dönüm noktası, kendi aşısı olan ülkeler listesinde yer bulduk. Turkovac’ın Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için biraz zaman gerek, çünkü daha yeni bir araya geldiler. Çok hızlı yayılmaya başladı 2 sıfırlı rakamları, 100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde eğer tedbirleri bırakırsak bu bizim için çok kabul edilemeyen rakamlar demek” dedi.

Sağlık 30.12.2021, 13:18
Başakşehir Çam ve Sakura’da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Yerli aşı ve salgına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Bugün bizim için bir dönüm noktası, kendi aşısı olan ülkeler listesinde yer bulduk. Turkovac’ın Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için biraz zaman gerek, çünkü daha yeni bir araya geldiler. Çok hızlı yayılmaya başladı 2 sıfırlı rakamları, 100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde eğer tedbirleri bırakırsak bu bizim için çok kabul edilemeyen rakamlar demek” dedi.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğinde geliştirilen yerli inaktif korona virüs aşısı Turkovac, şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başladı. Bu kapsamda randevularını alarak sabahın erken saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen randevu saatlerini beklemeye başladı. Kimi yerli aşıyı bekleyen ve ilk kez aşı olacak olan kimi ise hatırlatma dozlarını olmak için hastaneye gelen vatandaşlar sırayla aşılarını oldu. Vatandaşların yerli aşıya yoğun ilgi gösterdiği göülürken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşı ve salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Turkovac’ın Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için zaman gerek”

Yerli aşının vatandaşlara uygulanmaya başlanmasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: “Aslında bugün bizim için bir dönüm noktası, kendi aşısı olan ülkeler listesinde yer bulduk. Aşımız bugün itibariyle kullanılmaya başlandı. Bu çok kıymetli, depolaması taşıması uygulaması kolay. İnşallah aşısını olmamış vatandaşlarımız için de bir teşvik olur. Yerli ve milli bir aşıyla pandemide yürümek kazanımların en büyüğü. Turkovac’ın Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için biraz zaman, çünkü Turkovac ve Omicron daha yeni bir araya geldiler. Bu çalışmalar sonucunda söyleyebileceğimiz bir cümle. Şu an geldiğimiz noktada mutlaka hatırlatma dozu diyoruz. Özellikle şu anda en hızlı yükseliş trendi İstanbul’da başladı, muhtemelen yakında diğer illerde de olacak. Çok hızlı yayılmaya başladı eğer biz tedbirlere riayet etmezsek, maske ve mesafe anlamında üstümüze düşen görevi yerine getirmezsek çok büyük rakamlar görürüz. Hatta 2 sıfırlı rakamları bile yani 100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde eğer tedbirleri bir kenara bırakırsak bu bizim içi çok kabul edilemeyen rakamlar demek, yoğun bakıma yansıması olabilir demek. Şu an için gündemimizde bir kısıtlama yok çünkü artan rakamların henüz sağlık sistemine bir yansıması olmadı. Önümüzdeki günleri göreceğiz, şu an bunları konuşmak için biraz erken” dedi.

“Korona olmuştum daha önce yine de yerli aşıyı bekledim”

Pandeminin başından bu yana yerli aşıyı beklediğini ifade eden ve ilk aşısını olan vatandaşlardan Cihangir Erdemli, “Turkovac ilk aşımız olacak onun için geldik, heyecanlıyız. Yerli aşıya güvendiğimiz için uzun zamandır onu bekliyorduk. Şimdi fırsat bulunca hemen geldik. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Korona olmuştum daha önce yine de yerli aşıyı bekledim” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli ilk planda”

Aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanan vatandaşlardan Halil Kurt, “Bugün 3. dozu Turkovac oldum, yerli dedik, mutlaka olmamız lazım dedik. İnşallah sağlıklara vesile olur. Yerli çıktıysa yerli ve milli ilk planda. Aşı olmayanların olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8