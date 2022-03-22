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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin açılışı yapıldı

Yılda 45 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi planlanan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Büyüklük olarak Avrupa’nın en büyüğü, açılışını daha bugün yaptık ama şimdiden 10 hastamız yattı bu şu demek; ilerleyen günlerde daha büyük bir nüfusa hizmet edeceğiz. 61 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz ama bunu çok çok daha yukarılara katlayabilecek alt yapımız var” dedi.

Sağlık 22.03.2022, 15:23
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin açılışı yapıldı

Yılda 45 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi planlanan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Büyüklük olarak Avrupa’nın en büyüğü, açılışını daha bugün yaptık ama şimdiden 10 hastamız yattı bu şu demek; ilerleyen günlerde daha büyük bir nüfusa hizmet edeceğiz. 61 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz ama bunu çok çok daha yukarılara katlayabilecek alt yapımız var” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ile sağlık çalışanları katıldı. Törende negatif basınçlı özel havalandırma sistemi bulunan Yanık Merkezi’nin enfeksiyona bağlı hasta kayıplarının ciddi oranda azalmasına katkı sunacağına dikkat çekilerek alanın dünya standartlarında olduğu ifade edildi. Ardından merkezin açılış kurdelesi kesilirken 61 yatağın bulunduğu ihtiyaca göre yatak artışının yapılabileceği merkezin odaları gezildi. 10 hastanın bulunduğu merkezin 16 yataklı yoğun bakım odası, 2 ameliyathanesi, yanık tedavi banyoları olan 28 yataklı servis yatağı 17 yara bakım yatağı ile toplam 61 yatağı ile yılda 45 binin üzerinde hastanın tedavisine hizmet edeceği öğrenildi. Merkezde kök hücre, hiperbarik oksijen tedavisi gibi birçok yöntem uygulanıyor.

“Büyüklük olarak Avrupa’nın en büyüğü”

Alanın sağladığı imkanlarla hastalar için çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: “Her bir odasının negatif basınçla donatıldığı yani içerisindeki havanın devamlı vakumlanıp değiştirildiği içinde kendi ameliyathanesinin, yıkma odalarının, kendi yoğun bakımlarının olduğu, müdahale ve muayene odalarının olduğu kompakt ideal ve metrekare olarak oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz. Büyüklük olarak Avrupa’nın en büyüğü diyoruz ama hizmet sunumu noktasında da bence dünyadaki en ideali. Başında bir profesör hocamızın olduğu, yoğun bakım ekibinin olduğu ve sertifikalı hemşirelerin olduğu her anlamıyla hazır bir tesis. Biz tesisin açılışını daha bugün yaptık ama şimdiden 10 hastamız yattı bu şu demek; ilerleyen günlerde daha büyük bir nüfusa hizmet edeceğiz. Bu direkt hem dışta hem içte hissedilen bir hastalık, iz bırakma ihtimali çok yüksek olan hem hastanın bedenini hem ruhunu yakan bir hastalıktan bahsediyoruz. 61 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz ama bunu çok çok daha yukarlara katlayabilecek alt yapımız var” dedi.

“Yanık durumlarını 3 yaş altında daha çok görüyoruz”

Yanık sonrası doğru tedavi uygulamalarının önemine dikkat çeken Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan: “ Burada şu an yanık merkezimizde şu an 44 yatak var, 17 yatak da yara ile birlikte Yara ve Yanık Merkezi bütünleşik olarak totalde 61 yatağımız mevcuttur. Daha da genişleyebilme kapasitemiz var. Hedefimiz uluslararası bir merkez olarak çalışmak, şu an ulaşabildiğimiz bilgiler dahilinde Avrupa’nın en büyük alt yapısı diyebiliriz. Bazen hastalar salça sürüyorlar, diş macunu veya yoğurt, iyi temizlemiyorlar. Bir yanık olduğu zaman biriken enerjinin normal çeşme suyu altında; en az 15-20 dakika alınması önemli. Bazen gecikiyor yaralar enfekte geliyor, kendileri tedavi etmeye çalışıyorlar. Hayatımızın içinde olan çok fazla şey bize çok kötü senaryolarla gelebiliyor. Bu konulara çok dikkat etmek lazım. Çocuk grupları çok ağır yanıklarla gelebiliyorlar. Maden kazaları, iş kazaları uzuv kayıplarına yol açıyor. Yanık durumlarını 3 yaş altında daha çok görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kök hücre uygulamaları son yılların en büyük devrimlerinden bir tanesi”

Gelişen yöntemlerin tedaviler içinde olumlu katkı sağladığını anlatan Prof. Dr. Turan: “Son yıllarda tıbbın gelişmesi çok önemli, tedavileri devletin karşılaması da çok önemli. Özellikle yapay derilerin sayesinde yüzde 80-90 kaybedilen ağır yanıkları da kurtarmak için bir süreç başlamıştır. Kök hücre uygulamaları devrim oldu, son yılların en büyük devrimlerinden bir tanesi. Tıpta tıkanan noktalarda bir çare olarak gözükmektedir. Onları da biz merkezimizde uyguluyoruz. Ayrıca yapay derilerin de yanında hiperbarik oksijen de çok önemli. Bu alt yapılan şu an Avrupa’nın en büyük yanık ve yara tedavi alt yapıları” şeklinde konuştu.

“Çocuğumuzun başına sıcak su döküldü”

20 aylık torunu Yavuz’un yaşadığı kaza sonrası yüzünde yanıklar meydana geldiğini anlatan babaanne Zuhal Çolu: “Çocuğumuzun başına sıcak su döküldü, yaramazlığın bedeli; çaydanlığın üzerine çıkıyor oradan öbür çaydanlığı alıyor. Sadece üst kısmına döküyor çok şükür, o kadarla kurtarabildik. Şu anda biraz daha iyi hemen hemen bir haftadır buradayız. Doktorlarımızın sayesinde güzel bir ilerleme var. Özellikle gözünden çok korktum. Çok şükür doktorlarımızın da sayesinde gözünde de bir şey olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.

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