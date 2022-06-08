Başakşehir Belediyesi yeni anneleri yalnız bırakmıyor

Başakşehir Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri lohusalık döneminde yalnız bırakmıyor. Başakşehir’li annelere beslenmeden bakıma, ilk yardımdan masaja kadar doğru tekniklerle ücretsiz yeni doğan eğitimi veriliyor.

Hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Başakşehir Belediyesi, birçok alandaki ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu anlamda yoğun mesai harcıyor. Doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve daha sağlıklı bireyler yetiştirmek adına ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde başlatılan yeni doğan bebek eğitimleri, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hız kazandı.

Bebek bakımından ilk yardıma kadar eğitim veriliyor

Bir yılı aşkın süredir verilen eğitimler dahilinde ekipler, 200 ev ziyareti gerçekleştirdi. Eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimler ile özellikle lohusalık döneminde yaşanan kaygı ve endişelerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Eğitimlerde; lohusalık psikolojisi, anne sütünün önemi ve süt artırma yöntemleri ile bebeğin göz, burun, ağız, göbek ve pişik bakımı, kolik ve gaz ağrıları ve gaz çıkarma teknikleri, banyo ve banyo sonrası masaj teknikleri, yabancı cisim aspirasyonlarında uygulanacak ilk yardım teknikleri gibi bilgiler uygulamalı olarak aktarılıyor.