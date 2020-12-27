Başakşehir 2-2 Kasımpaşa

Maçtan dakikalar

11. dakikada Epureanu'nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca'nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul'da kaldı.

14. dakikada Yusuf'un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic'in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir'de Aleksic'in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

27. dakikada Visca'nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen'i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Hajrandinovic'in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç'ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf'a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1

42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç'ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.

45+5. dakikada Giuliano'nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

55. dakikada Chadli'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertuğrul kolay bir şekilde kontrol etti.

65. dakikada Crivelli'inin indiği topu alan Visca, ara pasında Chadli'yi gördü. Chadli'nin çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu çeldi.

66. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Cemali'nin ortasında Crivelli vurdu, topu Ertuğrul çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

71. dakikada Hadadi'nin ortasında Koita'nın topu önce kontrol edip ardından yaptığı sert vuruşta top kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

72. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği mükemmel şutta top üst direkten döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un da müdahalesiyle direğe çarpıp kornere gitti.

85. dakikada Hajradinovic pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic, Kerim ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir çalımla kaleye yüzünü döndü ve yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

89. dakikada Hajrandinovic'in pasında sol çaprazda ceza alanı içine giren Hadadi'nin şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla eldi.

90+2. dakikada Crivelli'nin şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu sağ çaprazda Visca tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-2

90+5. dakikada Hadergjonaj'ın pasında Koita'nın ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Kerim Frei dk. 62), Skrtel (Mehmet Topal dk. 51), Epureanu (Deniz Türüç dk. 73), Cemali Sertel, Aleksic, Mahmut Tekdemir (Crivelli dk. 46), Visca, Chadli, Giuliano (Berkay Özcan dk. 62), Gulbrandsen

Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Azubuike

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tırpan, Hadergjonaj, Tomas Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 59), Yusuf Erdoğan (Koita dk. 68), Hajrandinovic, Armin Hodzic (Ahmet Oğuz dk. 90+3 ?)

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Alan, Hasan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Chadli (dk. 27), Visca (dk. 90+2) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46), Hodzic (dk. 85)(Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk. 42) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Rafael (Başakşehir), Ertuğrul, Tırpan (Kasımpaşa)

Başakşehir'in 3 puan hasreti 6 maça çıktı

Sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Başakşehir'in ligdeki 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti 6 maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK'ya 2-1, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi.

Başakşehir'de Chadli ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.

Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.

Başakşehir, 10 maçtır gol atıyor

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, ligde 10 maçtır üst üste gol atıyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2'de Visca'dan geldi. Bu skorla birlikte turuncu-lacivertliler, ligde10 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi. Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0 yenilen, Göztepe ile de 0-0 berabere kalan Başakşehir, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 10 maçta da rakip ağları sarsmayı başardı. Bu süreçte Okan Buruk'un öğrencileri, 19 kez gol sevinci yaşadı.

Başakşehir, en fazla golü ise evinde Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta kaydetti.

Skrtel, aşil tendonundan sakatlandı

Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren Martin Skrtel, oyuna devam edemedi. Skrtel'in aşil tendonundan problem yaşadığı, durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler adına skordan daha önemlisi ise Skrtel'in sakatlığı oldu. Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonundan problem yaşadığı öğrenilen Slovak oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Skrtel'in yerine 51. dakikada Mehmet Topal görev almaya başladı