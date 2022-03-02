banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Baş dönmesi neden olur? Evde baş dönmesi nasıl geçer? baş dönmesine iyi gelen kür hangisi?

Baş dönmesi, sersemleme ya da dengesiz olma hissidir. Duyusal organları, özellikle gözleri ve kulakları etkiler, bu nedenle bazen bayılmaya neden olabilir. Baş dönmesi bir hastalık değil, Bazı bozuklukların bir belirtisidir. Peki, Baş dönmesi nasıl geçer? Baş dönmesi neden olur?

Sağlık 02.03.2022, 13:01
Baş dönmesi neden olur? Evde baş dönmesi nasıl geçer? baş dönmesine iyi gelen kür hangisi?

BAŞ DÖNMESİ NEDİR?

Baş dönmesi, baygınlık hissi, hüzünlü, zayıf veya dengesiz hissetmek gibi bir dizi duyumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Siz ya da çevrenizde dönen ya da hareket eden yanlış duygusu yaratan baş dönmesi vertigo olarak adlandırılır.

Vertigo ve dengesizlik, baş dönmesi hissine neden olabilir. Ancak bu iki terim farklı semptomları tanımlar. Vertigo, hareket eden oda gibi bir eğirme hissi ile karakterizedir. Ayrıca, hareket hastalığı ya da bir tarafa yaslanmış gibi hissedebilirsiniz. Dengesizlik ise denge kaybıdır. Gerçek baş dönmesi, baş dönmesi hissi veya neredeyse bayılma hissidir.

Baş dönmesi, mide bulantısı ile birlikte olabilir ya da oturmak ya da yatmak gibi ani eylemlerde daha şiddetli olabilir. Baş dönmesi bölümleri saniyeler veya günler sürebilir ve tekrar edebilir.

Genellikle, tekrarlayan, ani, şiddetli veya uzamış ve açıklanamayan baş dönmesi yaşarsanız doktorunuza başvurun.

Baş Dönmesi Nedenleri Nelerdir?

Baş dönmesinin nedenleri geçici fiziksel değişiklerden ciddi sağlık sorunlarına kadar geniş bir aralıkta gözlenebilir. 

Baş ağrısının kişiyi nasıl hissettirdiği ve o kişinin tetikleyicileri olası baş dönmesi sebeplerini tespit etmede yardımcı olur.

Vertigo en büyük baş dönmesi sebeplerinden biridir. Vertigo’ya sahip bir kişi iç kulak problemleri yaşar. Bu problemler de denge sorununa yol açar.

Yol tutması olarak tanımlayabileceğimiz ‘motion sickness’, herhangi bir taşıttayken iç kulağın yapısını bozup baş dönmesi, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Migren, baş dönmesine sebep olabilir. Migren hastalarının %30-%50’si migren atağı sırasında baş dönmesi yaşamaktadır.

Kan basıncındaki ani değişimler baş dönmesine sebebiyet verebilir. Kan basıncı değişimleri çok hızlı oturup kalkma esnasında yaşanabilir. Ayrıca; susuz kalma, kan kaybı, ciddi bir alerjik reaksiyon ve hamilelik de kan basıncında değişikliklere neden olabilir.

Kalp hastalıklarına sahip kişiler baş dönmesi yaşayabilirler. Kişi kalp krizinden önce baş dönmesi hissedebilir.

Kansızlık (anemi) ve kansızlığın yarattığı düşük demir seviyesi baş dönmesine sebep olabilir.

Düşük kan şekeri (hypoglycemia), kandaki glikoz (şeker) normal seviyenin altına düştüğünde görülür. Bu durumda baş dönmesi, denge kaybı yaşanabilir.

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan iç kulak hastalığında bağışıklık sistemi istemsizce iç kulağa saldırır. Bu hastalık iki kulakta da duyma kaybına yol açabileceği gibi baş dönmesine de neden olur.

Uzun süreli ya da kronik stres ve anksiyete (kaygı bozukluğu) kişiye baş dönmesi yaşatabilir.

Aşırı egzersiz yapmak, egzersiz yaparken kendinizi zorlamak baş dönmesine neden olabilir.

Sıcak çarpması ve susuz kalmak baş dönmesine neden olabilir.

Çoklu skolyoz, inme, kötü huylu tümör gibi durumlarda nadiren de olsa baş dönmesi görülebilir.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Başınızın döndüğünü hissettiğinizde hemen oturun ya da bir yere uzanın. Baş dönmeniz geçene kadar yerinizden kalkmayın. Daha sonra yavaşça kalkabilirsiniz.

Yoga gibi dengenizi geliştirecek egzersizler yapın.

Günde en az sekiz bardak su için.

Günde yedi saat veya daha fazla uyuyun.

Meyve, sebze ve yağ içermeyen proteinli besinler tüketin.

Eğer ihtiyacınız varsa yürürken baston kullanın.

Merdivenlerden inerken daime korkuluklara tutunun.

Baş Dönmesine İyi Gelen Kürler.

1- Şahtere ve karabaş suyu elde edilip bol bol içilir.

2- Arpa suyu. gül şerbeti. Haşhaş suyu. limon suyu ve demirhindi suyu eşit miktarda karıştırılır. Her gün 1 bardak içilir.

3- Kuru nane çayı3 öğün yemeklerden sonra içilir.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelmez?

Susuz kalmak ve çok sıcak bir ortamda bulunmak baş dönmesini tetikleyebilir ya da artırabilir.

Kafein, alkol ve tütünden uzak durulmalıdır. Bunlar belirtilerinizi daha da kötüleştirebilirler.

Hızlı hareket etmek ya da pozisyon değiştirmek baş dönmesine sebep olabilir ya da baş dönmenizi artırabilir.

Stresli durumlardan uzak durulmalıdır.

#Baş dönmesi #sağlık
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18