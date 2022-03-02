Baş dönmesi neden olur? Evde baş dönmesi nasıl geçer? baş dönmesine iyi gelen kür hangisi?

BAŞ DÖNMESİ NEDİR?

Baş dönmesi, baygınlık hissi, hüzünlü, zayıf veya dengesiz hissetmek gibi bir dizi duyumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Siz ya da çevrenizde dönen ya da hareket eden yanlış duygusu yaratan baş dönmesi vertigo olarak adlandırılır.

Vertigo ve dengesizlik, baş dönmesi hissine neden olabilir. Ancak bu iki terim farklı semptomları tanımlar. Vertigo, hareket eden oda gibi bir eğirme hissi ile karakterizedir. Ayrıca, hareket hastalığı ya da bir tarafa yaslanmış gibi hissedebilirsiniz. Dengesizlik ise denge kaybıdır. Gerçek baş dönmesi, baş dönmesi hissi veya neredeyse bayılma hissidir.

Baş dönmesi, mide bulantısı ile birlikte olabilir ya da oturmak ya da yatmak gibi ani eylemlerde daha şiddetli olabilir. Baş dönmesi bölümleri saniyeler veya günler sürebilir ve tekrar edebilir.

Genellikle, tekrarlayan, ani, şiddetli veya uzamış ve açıklanamayan baş dönmesi yaşarsanız doktorunuza başvurun.

Baş Dönmesi Nedenleri Nelerdir?

Baş dönmesinin nedenleri geçici fiziksel değişiklerden ciddi sağlık sorunlarına kadar geniş bir aralıkta gözlenebilir.

Baş ağrısının kişiyi nasıl hissettirdiği ve o kişinin tetikleyicileri olası baş dönmesi sebeplerini tespit etmede yardımcı olur.

Vertigo en büyük baş dönmesi sebeplerinden biridir. Vertigo’ya sahip bir kişi iç kulak problemleri yaşar. Bu problemler de denge sorununa yol açar.

Yol tutması olarak tanımlayabileceğimiz ‘motion sickness’, herhangi bir taşıttayken iç kulağın yapısını bozup baş dönmesi, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Migren, baş dönmesine sebep olabilir. Migren hastalarının %30-%50’si migren atağı sırasında baş dönmesi yaşamaktadır.

Kan basıncındaki ani değişimler baş dönmesine sebebiyet verebilir. Kan basıncı değişimleri çok hızlı oturup kalkma esnasında yaşanabilir. Ayrıca; susuz kalma, kan kaybı, ciddi bir alerjik reaksiyon ve hamilelik de kan basıncında değişikliklere neden olabilir.

Kalp hastalıklarına sahip kişiler baş dönmesi yaşayabilirler. Kişi kalp krizinden önce baş dönmesi hissedebilir.

Kansızlık (anemi) ve kansızlığın yarattığı düşük demir seviyesi baş dönmesine sebep olabilir.

Düşük kan şekeri (hypoglycemia), kandaki glikoz (şeker) normal seviyenin altına düştüğünde görülür. Bu durumda baş dönmesi, denge kaybı yaşanabilir.

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan iç kulak hastalığında bağışıklık sistemi istemsizce iç kulağa saldırır. Bu hastalık iki kulakta da duyma kaybına yol açabileceği gibi baş dönmesine de neden olur.

Uzun süreli ya da kronik stres ve anksiyete (kaygı bozukluğu) kişiye baş dönmesi yaşatabilir.

Aşırı egzersiz yapmak, egzersiz yaparken kendinizi zorlamak baş dönmesine neden olabilir.

Sıcak çarpması ve susuz kalmak baş dönmesine neden olabilir.

Çoklu skolyoz, inme, kötü huylu tümör gibi durumlarda nadiren de olsa baş dönmesi görülebilir.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Başınızın döndüğünü hissettiğinizde hemen oturun ya da bir yere uzanın. Baş dönmeniz geçene kadar yerinizden kalkmayın. Daha sonra yavaşça kalkabilirsiniz.

Yoga gibi dengenizi geliştirecek egzersizler yapın.

Günde en az sekiz bardak su için.

Günde yedi saat veya daha fazla uyuyun.

Meyve, sebze ve yağ içermeyen proteinli besinler tüketin.

Eğer ihtiyacınız varsa yürürken baston kullanın.

Merdivenlerden inerken daime korkuluklara tutunun.

Baş Dönmesine İyi Gelen Kürler.

1- Şahtere ve karabaş suyu elde edilip bol bol içilir.

2- Arpa suyu. gül şerbeti. Haşhaş suyu. limon suyu ve demirhindi suyu eşit miktarda karıştırılır. Her gün 1 bardak içilir.

3- Kuru nane çayı3 öğün yemeklerden sonra içilir.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelmez?

Susuz kalmak ve çok sıcak bir ortamda bulunmak baş dönmesini tetikleyebilir ya da artırabilir.

Kafein, alkol ve tütünden uzak durulmalıdır. Bunlar belirtilerinizi daha da kötüleştirebilirler.

Hızlı hareket etmek ya da pozisyon değiştirmek baş dönmesine sebep olabilir ya da baş dönmenizi artırabilir.

Stresli durumlardan uzak durulmalıdır.