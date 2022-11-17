Bartın’a Anjiyo Ünitesi kurulacak

İnşa çalışmaları hızla süren 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi projesine Anjiyo Ünitesi de dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı Planlama Daire Başkanlığı tarafından inşaatı devam eden 400 Yataklı Bartın Devlet Hastanesi projesine, Anjiyo Ünitesinin de planlandığına dair olur yazısı Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne iletildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Sağlık Bakanlığı Planlama Daire Başkanlığı tarafından inşaatı devam eden 400 Yataklı Devlet Hastanesi projesine Anjiyo Ünitesinin planlandığına dair olur yazısının Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne iletildiğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ ya ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Tunç açıklamasında, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bartınlı hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bartın’ı her alanda büyüterek, insanımızın refahını yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.