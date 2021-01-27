Bangladeş’te Covid-19 aşılaması başladı

Bangladeş’te korona virüse karşı aşılama programı bugün itibariyle başlarken, ilk aşıyı hemşire Runu Veronica Costa oldu.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken Güney Asya ülkesi Bangladeş’te aşılama bugün itibariyle başladı. Başkent Dakka’da bulunan Kurmitola Hastanesinde başlayan aşı programında Bangladeş Sağlık Bakanı Zahid Malik yer alırken, Bangladeş Başbakanı Shek Hasina da çevrimiçi olarak katıldı. İlk aşıyı, hastanede görev yapan hemşirelerden Runu Veronica Costa oldu.

Başbakan Hasina kısa bir konuşma yaparak, “Kara günler geride kaldı. Salgın döneminde yakınlarımızı kaybetsek de sarılamadık, birbirimizden uzak durduk. Okullarımızı kapattık, eğitimden uzak kaldık. Ancak aşılama ile ülkemiz salgından kurtulacak. Ben de kısa sürede aşı yaptıracağım, ülkedeki durumun bir an önce normale dönmesi için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyorum” dedi. Hasina, ilk aşıyı yaptıran Costa’yı, aşı olan diğer 4 sağlık çalışanını ve başka meslek gruplarından aşılanan 26 kişiyi tebrik etti.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen korona virüs aşısının 2 milyon dozu Bangladeş’e hediye edilirken, 5 milyon doz ise Bangladeş tarafından satın alındı.