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Bambi'den stres azaltan yatak: Magnasand Therapy

Yılın her günü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam eden, 1 milyon TL’lik Ar-Ge bütçesiyle dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atan Bambi Yatak, ilk kez bir yatakta Ünye Manyetik Siyah Kum kullanarak tasarladığı Magnasand Therapy Yatak ile sektörün dinamiklerini değiştiriyor.

Bambi'den stres azaltan yatak: Magnasand Therapy

Yılın her günü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam eden, 1 milyon TL’lik Ar-Ge bütçesiyle dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atan Bambi Yatak, ilk kez bir yatakta Ünye Manyetik Siyah Kum kullanarak tasarladığı Magnasand Therapy Yatak ile sektörün dinamiklerini değiştiriyor.

06 Aralık 2019 Cuma 15:41
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Bambi'den stres azaltan yatak: Magnasand Therapy

Şehir hayatının yıpratıcı koşulları nedeniyle vücuda yüklenen stresi düzenlemeye yardımcı olan Magnasand Therapy Yatak, 100 denek üstünde 20 gün boyunca test edildi. İçerisinde bulundurduğu 20’ye yakın mineral ve bileşen ile stresi azaltan, ağır materyaller içermemesi sebebiyle de “dünyadaki en kaliteli çeşit” olarak nitelendirilen Ünye Manyetik Siyah Kum ile tasarlanan Magnasand Therapy, Bambi’nin inovasyona verdiği önemi kanıtlıyor. Bugüne kadar 30 bin adet Magnasand Therapy üreterek pazara süren Bambi, ayrıca 15 farklı ülkeye de ürünü ihraç ediyor.

En çok Magnasand Therapy Yatak satılıyor

520 kişilik çalışanıyla fabrikasında 35 saniyede 1 yatak üreten Bambi Yatak, gün sonunda toplam 800 yatak ve 600 baza ve başlık üretiyor. Tüm ürünleri arasında en yüksek satışı Magnasand Therapy Yatak’tan elde eden Bambi Yatak, 25 saniyede 1 yatak üretme hedefiyle çalışıyor. 2023 sonuna kadar yurt içi mağaza sayısını 600’e çıkarmayı hedefleyen Bambi,  cirosunun yüzde 1’ini ihracattan elde ediyor.  

“Farklı elementler her zaman ilgimizi çekmiştir”

Magnasand Therapy Yatak’ın dünyada ve Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle iş süreçlerini yönettiklerini söyledi. Gökmen, “Ar-Ge’yi DNA’sına kodlayan bir marka olarak, işimiz olan yatakta kullanılabilecek farklı hammaddeler, farklı elementler, farklı inovasyonlar her zaman ilgimizi çekmiştir. Böyle bir kumun bizim ülkemizde olması da dikkatimizi cezbetti. Belirli bir Ar-Ge sürecinden sonra başarılı olabileceğini düşündük ve Magnasand Therapy yatağı yapmaya karar verdik. Magnasand Therapy için reklam, lansman ve Ar-Ge çalışmalarıyla 5,5 milyon TL yatırım yaptığımızı söyleyebiliriz” dedi.

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