Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin yükünü sırtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımı ile geçtiğimiz yıllarda açılışı yapılarak faaliyete geçen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Marmara Bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere Balkan Ülkelerinden gelen yabancı hastalarında sağlık ihtiyacını gidermeye devam ediyor.

Sağlık kadrosuyla vatandaşlara 5 yıldızlı otel standartlarında hizmet sağlayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, bu manada bölgedeki sağlık turizmini üzerine çekiyor. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, korona virüs ile mücadele çerçevesinde adeta baş aktör görevini üstlenerek bölgedeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Vatandaşlar aşıya koştu

Son günlerde korona virüsteki vakaların artış göstermesiyle vatandaşların hatırlatma dozuna koşması üzerine son 20 günde 30 binin üzerinde aşı gerçekleştirilmiş olduklarını ifade eden Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Sağlık üssü konumunu barındıran hastanemiz, aşılamada da bölgemizin ihtiyacını karşılamakta. Özellikle son 20 günde 30 binin üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız ilimizde. Bakanımızın vatandaşlarımıza hatırlattığı gibi hatırlatma dozu çağrısı karşılığını görmüş bulunuyor. Gittikçe artan aşılama gerçekleştiriyoruz. Özellikle Turkovac aşımıza olan artışı gözlemlememiz bizleri sevindiriyor. Aşılamanın başladığı günden bu güne kadar yaklaşık 3 milyon aşılama gerçekleştirildi ilimizde. Bunun büyük yoğunluğunu merkezi hastanelerimiz çekti. En başta da yine şehir hastanemiz gelmekte. Hizmetlerini aksatmadan sürdüren Tekirdağ Şehir Hastanemiz, hem balkanlara hem diğer coğrafyalardan arzu edip gelenlere sağlık turizmi hizmetini sürdürmekte. Halkımızın hizmetinde olmak, bu zor zamanları bir dayanışma içerisinde geçiyor olmak bizleri mutlu ediyor. Aşılama pandemilerde halk sağlığı açısından en önemli kurtuluş yollarından bir tanesi. Özellikle hatırlatma dozları ile sağlanan antikor düzeyleri de bunun için bize çeşitli imkanlar sunuyor vücudumuzun bu hastalıklarla mücadelesinde. Hafif atlatıyoruz, yakalanma riskini aza indiriyoruz ve çok yönlü olarak bu hastalıkla mücadelemizi arttırıcı bir rol oynuyor” dedi.

Aşılama, aşılanma aynı zamanda bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu da dile getiren Kalkan, “Bireysel olarak kendimizi koruduğumuz gibi aslında sevdiklerimizi tüm vatandaşlarımızı koruma örneğidir. Bu yönüyle biz aşılamayı önemsiyoruz. Toplumsal dayanışmayı zor zamanlarda gerçekleştirmeyi başarıyla sergileyen halkımızın bu konuda da örnek sergilemesi en büyük beklentimiz. Zaten bakanımızın çağrısının karşılık bulmasından bunu anlıyoruz. Son dönemlerde hatırlatma dozları için hastanemizi, sağlık kuruluşlarımızı ve özellikle şehir hastanemizi tercih eden vatandaşlarımızın sayılardan anlamakta ve görmekteyiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum” şekline açıklamada bulundu.