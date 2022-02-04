Bali’ye 2 yılın ardından direkt uçuşlar başladı

Endonezya’nın tatil adası Bali’ye 2 yılın ardından direkt uluslararası uçuşlar başlıyor.

Endonezya’nın, Covid-19 nedeniyle kapatılan sınırları yeniden açmasının ardından en önemli turizm destinasyonlarından Bali’ye direkt uçuşlar 2 yıl sonra başlıyor. Ülkeye gelen ziyaretçilerden, bir doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlar 7 gün, daha fazla aşılı ziyaretçilerden ise 5 gün devlet kontrolündeki karantinada kalacak.

Endonezya Uluslararası Havayolları Yetkilisi Taufan Yudhistira, Singapur Havayollarının 16 Şubat itibariyle Bali’ye direkt uçuş açacağını söyledi.

Endonezya Hükümeti Denizcilik İşleri ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, üllkede Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunun Jakarta’da görüldüğünü ancak son dönemlerde Bali ve Java’da da önemli ölçüde artışa geçtiğini söyledi. Pandjaitan, ancak zorunlu karantina uygulamasıyla bu rakamların önüne geçilebileceğine değinerek Bali’nin tüm ziyaretçilere yeniden açılmasının adanın ekonomik olarak yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Endonezya Turizm ve Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, Bali’ye direkt uçuşların açılmasının bu yılın sonunda Bali’de düzenlenecek olan G-20 zirvesi için de bir deneme olacağını belirtti.

Endonezya’da son 24 saatte 27 bin 197 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve 38 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Salgının başından bu yana ülkede, 4,4 milyon Covid-19 vakası kaydedildi.