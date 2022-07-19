Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bağışıklık güçlendiren kara mürver şurubu ’Sambuçem’i üretti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kara mürver ve ekinezyalardan elde edilerek üretilen ’Sambuçem’, Türkiye’nin ilk yerli kara mürver şurubu olarak satışa sunuldu.

Geçtiğimiz haftalarda dünyada ilk ve tek olan Aromaterapi Festivali’ne 3. kez ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği noktasında Türkiye’nin önde gelen saygın kuruluşları arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde, şehri aromatik bitki üssü haline getirecek çalışmaların yapıldığı Burhaniye’de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM); bir yandan tarımsal faaliyetler ve aromatik bitki konusunda üreticilere eğitimler veriyor diğer yandan da kendi ürettiği bitkilerle yeni ürünler ortaya çıkarmak için AR-GE çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Balıkesir’i ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe lider yapacak adımlar atan BAÇEM, çelikleme yönetimiyle doğadan çoğaltarak 5 yıl önce kurduğu Türkiye’nin ilk kapama mürver bahçesinden ürettiği ürünlerle yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk yerli kara mürver şurubu olan Sambuçem’i piyasaya sürdü. Antioksidan açısından zengin ve bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürverin üretimini büyük bir özenle gerçekleştiren BAÇEM; Sambuçem’i, Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda elde etti.

İçeriğinde kansere yakalanma riskini azaltan, kalp ve karaciğer için detoks etkisi oluşturan antosiyanin açısından zengin olan kara mürverin yanı sıra; ekinezya kökü ve çiçeğinin herba aksamı kullanılan Sambuçem adını da kara mürverin cins adı Sambucus’un Sambu’su ile BAÇEM’in çem’inin birleşiminden aldı. BAÇEM arazilerinde yetiştirilen bitkilerden doğru zamanda hasat edilerek uygun koşullarda kurutulmuş bitki özlerinden elde edilen Sambuçem, BAÇEM’in satış mağazaları ve web sitesi üzerinden satışa sunuldu.