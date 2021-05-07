Bal arıları koronavirüsü tespit edebilir mi?

Gelişmiş koku duyuları ve özel eğitimler sayesinde patlayıcıları ve uyuşturucuları tespit ettikleri biliniyordu. Bal arılarının bir marifeti daha ortaya çıktı.

SONUÇLAR SANİYELER İÇİNDE ÇIKABİLİR

Hollandalı bilim insanları bu hayvanların koronavirüs tespitinde de başarılı olduğunu açıkladı.

Wageningen Üniversitesi'nde araştırma yapan ekibe göre bu yöntem koronavirüs testlerinin sonuçlarını günlerden saniyelere indirebilir.

CNN TÜRK'te yayınlanan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan bir bilim insanı şunları söyledi:

"Arıları bölgedeki bal arıcılarından topladık ve bu teçhizatın içine koyduk. Onlara koronavirüs pozitif ve negatif numuneler sunduk. Her pozitif numuneden sonra şekerli su verdik. Böylece arılar her pozitif numuneden sonra dillerini çıkardı.

Bu yöntem faydalı olabilir. Sadece bu makineden üretmemiz gerek. Sonra sistem hızlıca çalışır."

Ama bu yöntemi desteklemeyen bilim insanları da var.

Farklı bir görüş sunan başka bir bilim insanı ise şu ifadeleri kullandı:

"Burada gördüğünüz şey şu, enfeksiyonun kokusunu alıyorlar. Arılar bundan başka işlerde kullanılmalı. Bu dolaylı bir yol."