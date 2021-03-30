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Bakan Varank: '(İntranazal aşı) Nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağız'

Bakan Varank: "(İntranazal aşı) Nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağız."

Sağlık 30.03.2021, 11:40
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Bakan Varank: '(İntranazal aşı) Nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağız'

Bakan Varank: “(Burundan uygulanan aşı) ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor.”

Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Nano teknoloji alanında başarılı işler yapan firma, pandemi döneminde aşı alanında da çalışmaya başladı."

Bakan Varank: "Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri bir halde üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseliyor."

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