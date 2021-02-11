İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Lütfen gereksiz çağrılarla acil çağrı merkezlerimizi meşgul etmeyelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 112 Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Gereksiz çağrılar ile acil çağrı merkezlerinin meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat tarihi ’112 Günü’ olarak kutlanıyor. Fedakarca ve özveriyle görevini yapan tüm personelimizin 112 Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Lütfen gereksiz çağrılarla acil çağrı merkezlerimizi meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.