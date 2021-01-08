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Bakan Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

Sağlık 08.01.2021, 12:10
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Bakan Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı

“GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8920 OLDU”

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8545’e ulaştı” dedi.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8’inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu” diye konuştu.

“FETAL CERRAHİ İLE SPİNA BİFİDA ONARIMI” GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında “Ayrık Omurga” hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile “Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı” işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.

Spina Bifida’nın, ülkemizde doğan bebeklerde yılda, binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı işlemi ile, özürlü çocuk sayısı ve özürlülük derecesinin azalması, beyincik sarkması/beyincik fıtığı veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacının ortadan kalkması, doğumdan sonra yapılacak omurgaya, iskelet sisteminde gelişen diğer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatların azalması, tekrarlayan şant operasyonarı ile şant enfeksiyonlarının önlenmesi, doğumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasını bekliyoruz.”



Öte yandan, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 4 adedi kanser ilacı olup bunların 2 adedi yurt dışından tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adedi akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliği taşıyor. 1 adet vitiligo tedavisinde kullanılan ilaç ise yurtdışından tedarik edilmekte iken ülkemizde imal edilmek suretiyle ödemeye alınmakta. Diğerleri ise 5 adet hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adet öksürük tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ve 1 adet radyoterapi alan kadınlarda kullanılan ilaçtan oluşmakta.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

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