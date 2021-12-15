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Bakan Koca’nın paylaştığı insidans haritasına göre, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.
Bakan Koca’nın paylaştığı insidans haritasına göre, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.
Sağlık 15.12.2021, 10:36
Bakan Koca’nın paylaştığı insidans haritasına göre, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.