Bakan Koca’dan doktorunu darp eden Covid-19 hastası hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da doktorunu darp eden Covid-19 hastasının savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da doktorunu darp eden Covid-19 hastasının savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Koca paylaşımında, “Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.