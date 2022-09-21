Bakan Koca’dan Denizli’deki helikopter kazasına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli’deki helikopter kazasına ilişkin, “Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, ikisinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizli Çardak’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus Orman Yangını Söndürme Helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3’ü Rus uyruklu, 2’si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun. Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, ikisinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE Timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.