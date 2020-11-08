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Bakan Koca’dan "Covid-19’u hafife alanlar var" uyarısı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "COVİD-19’U HAFİFE ALANLAR VAR" DEDİ.

Sağlık 08.11.2020, 16:10
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Bakan Koca’dan "Covid-19’u hafife alanlar var" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Covid-19’u hafife alanlar var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün içerisinde uyarılarda bulunmaya devam etti. Bakan Koca daha önceki paylaşımlarında havaların soğuduğuna ve maske kullanımının daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Son yaptığı paylaşımda ise, "Covid-19’u hafife alanlar var. Hasta olan, bu fikrini ’kolay’ değiştiriyor. Değiştirmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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