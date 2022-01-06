Bakan Koca’dan, Bahçeli’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu aşısını yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac ile olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.