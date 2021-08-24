Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Annelere 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. Babalara 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” ifadelerini kullandı.