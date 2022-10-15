Bakan Koca:”Bartın’daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki can kaybının 25’e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi” ifadelerini kullandı.