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Bakan Koca: "Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketi olayında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, engelli bakım evinde yatmakta olan 16 engelli vatandaşımız Gökçebey İlçe Devlet Hastanesine yerleştirilmiştir."
Bakan Koca: "Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketi olayında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, engelli bakım evinde yatmakta olan 16 engelli vatandaşımız Gökçebey İlçe Devlet Hastanesine yerleştirilmiştir."
Sağlık 27.06.2022, 15:27
Bakan Koca: "Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketi olayında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, engelli bakım evinde yatmakta olan 16 engelli vatandaşımız Gökçebey İlçe Devlet Hastanesine yerleştirilmiştir."