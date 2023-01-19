Bakan Koca: “Yüksekova’da 2 bine yakın vatandaşımız kanser taramasından geçti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 bine yakın kişinin kanser taramasından geçirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, 2022’de 2 bine yakın vatandaşımızı kanser taramasından geçirdi. Merkezin, 2023 hedefi 7 bin tarama. Bakanlığımızın geçen yıl ülke çapında yaptığı kanser tarama sayısı toplamda 3 milyon” ifadelerine yer verdi.