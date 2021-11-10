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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: “Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz”
Bakan Koca: "Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir."
Bakan Koca: "Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir."
Sağlık 10.11.2021, 20:59
Bakan Koca: "Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir."