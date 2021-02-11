Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların yarın sabah itibarıyla randevu alarak korona virüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" açıklamasında bulundu.