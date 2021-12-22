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Bakan Koca: “Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamada bulunan Bakan Koca, yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık 22.12.2021, 12:50
Bakan Koca: “Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamada bulunan Bakan Koca, yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’da ziyaret ve temaslarda bulundu. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Abdullah Erin ile bir süre görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

"Avrupa yeniden salgının merkezi oldu"

Avrupa’daki artışın birkaç hafta sonra Türkiye’de görülmeye başlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planladık. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Covıd-19 pandemisi, ikinci yılını tamamlamak üzere. Bu yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıktı. Avrupa salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa’da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omikron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Son 1 ay içinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki oranı yüzde 16 seviyesinde olmasına rağmen vefatlar içindeki payı yüzde 87’dir. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece kritik. Hangi aşı türünü yaptırmış olurlarsa olsunlar, hatırlatma dozu aşısını olmaları son derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.

"Hekim sayısını 5 katına çıkarttık"

İktidarda oldukları süre zarfında Şanlıurfa’daki hekim sayısını 5 katına çıkarttıklarını söyleyen Bakan Koca, “İllerimizdeki sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi çalışmalarımıza bugün Şanlıurfa’da devam edeceğiz. Az önce Valimizle pandeminin ilimizdeki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımız da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Hastane ziyaretimizin ardından, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşacağız. Geleceğin hekimlerinin alacakları eğitimi ve hizmet koşullarını onlarla birlikte değerlendireceğiz. Genç hekim adaylarını, yarının hekimlerini bugün ve yarın nelerin beklediğini konuşacağız. Mevcut durumu iyileştirmek ve daha iyi hekimler yetiştirmek için neler yapacağımızı birlikte tartışacağız. Şanlıurfa tarih boyunca önemli bir yer tutmuştur. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen tarihi Harran Üniversitesi, bu bölgenin zirve eğitim merkezlerinden olmuştur. Şanlıurfa, barındırdığı iki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir Tıp Fakültesi hastanesi ile sağlık eğitimi için şifa kaynaklığı yapmada tarihten gelen misyonunu sürdürüyor. 2002’de ilimizde 577 olan uzman, pratisyen ve diş hekimi sayısı, 2021’e geldiğimizde neredeyse 5 kat artışla 2 bin 710’a yükseldi. Bugün Şanlıurfa’ya 60 hekimin daha tayinini yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yılbaşından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa’ya atanacak” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya 59 yeni sağlık yatırımı

Şanlıurfa’ya yapılan sağlık yatırımlarına da değinen Bakan Koca, “Bugün bir diğer önemli gündem maddemiz sağlık yatırımları. Bugüne kadar inşa edilenlere ilaveten Şanlıurfa’mıza 59 yeni sağlık yatırımı planlaması daha yapıyoruz. Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi, 2023 yılında tamamlayacağımızı bugün huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz bin 700 yatağı ile hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yatırımımıza 2022’de başlayacağız. Haliliye ilçesinde millet bahçemizin karşısında çocuk hastanesi yapmayı planladık” dedi.

"Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız"

Şanlıurfa’nın aşılamada diğer illerden geri kaldığını söyleyen Bakan Koca, “ İlimiz maalesef aşılama konusunda diğer illerin gerisinde kalmış durumda. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i ya aşısız ya da aşılama takvimini tamamlamamış hemşehrilerimiz. Salgının ilk dönemlerinde Şanlıurfa çok zorlu günler geçirdi. Uzunca zaman hastalığın en çok yayıldığı illerimizden biri oldu. Büyük mücadeleler verdi. Bugün bu mücadeleyi aşı olma oranını yükseltmek için veriyor. En kötü günler geride kaldı. Yarın bugünden daha güzel ve sağlıklı olacak. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Salgınla mücadelemiz her bir vatandaşımızın katılımı ve desteği ile kazanılacaktır” diye konuştu.

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