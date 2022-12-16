Bakan Koca: “Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, ilaç bulunamaması sorununa ilişkin, “Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye’nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz” ifadelerine yer verdi.