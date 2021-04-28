Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" ifadelerini kullandı.