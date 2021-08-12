Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi.

Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

Bayburt, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, Turuncu iller arasında.

Ağrı %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, Turuncu iller arasında."

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI BELLİ OLDU

İllere göre haftalık vaka sayılarını paylaşan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu. Bakan Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." mesajını verdi.