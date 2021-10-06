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Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Sağlık 06.10.2021, 19:42
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”