Bakan Koca: “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da hastane yükündeki azalış yine sürmektedir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek” sorusu yöneltilmesi üzerine, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19’un risk oluşturmaya yine devam ettiğini ifade etti. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, “grip öneminde” olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını kaydetti. Bakan Koca ayrıca, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

“Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı”