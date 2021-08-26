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Bakan Koca uyardı: 'Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz'

Aşılama oranı en düşük olan ilin Şanlıurfa olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz" dedi.

Sağlık 26.08.2021, 11:23
Bakan Koca uyardı: 'Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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