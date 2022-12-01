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Bakan Koca: “Uçak ambulanslarla bu yıl bin 114 hastanın nakli yapıldı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ambulanslarla bu yıl bin 114 hastanın nakli yapıldığını açıkladı.
Sağlık 01.12.2022, 20:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ambulanslarla bu yıl bin 114 hastanın nakli yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uçak ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, çoğu küçük yerleşim yerlerinden büyük şehirlerdeki hastanelere olmak üzere, 1.114 hastanın nakli yapıldı. Yurt dışı hasta sayısı 168. Ekiplerimiz 1.282 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima görev başında” ifadelerine yer verdi.