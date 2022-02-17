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Bakan Koca: “Turkovac bugüne kadar sadece eğitim araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur.”
Bakan Koca: “Turkovac bugüne kadar sadece eğitim araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur.”
Sağlık 17.02.2022, 11:03
Bakan Koca: “Turkovac bugüne kadar sadece eğitim araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur.”