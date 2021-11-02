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Bakan Koca: “(Turkovac Acil Kullanım Onayı) Bunun için ‘3 bin gönüllüye ihtiyacımız var’ demiştim. Şu an bin kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum.”
Bakan Koca: “(Turkovac Acil Kullanım Onayı) Bunun için ‘3 bin gönüllüye ihtiyacımız var’ demiştim. Şu an bin kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum.”
Sağlık 02.11.2021, 17:00
Bakan Koca: “(Turkovac Acil Kullanım Onayı) Bunun için ‘3 bin gönüllüye ihtiyacımız var’ demiştim. Şu an bin kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum.”