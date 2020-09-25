Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım ve yatak doluluk oranını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüste son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye genelinde erişkin yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 33 seviyesinde” dedi.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
-Son haftalarda hasta sayımız yükseldi.
-DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor.
-Korona virüs ve grip ile birlikte savaşmalıyız
- Artık 2 virüs, 3 tedbir var: Maske,mesafe,temizlik
-Aşıyla ilgili haberler gerçek ama daha aylar var
-Samsun'da vaka sayısı son 1 haftada yüzde 30 azaldı
-Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51
- Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68
-Şu dönemde ilave sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımız yok.
SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI!
Sağlık çalışanı alımıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Çok uzak değil. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.
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