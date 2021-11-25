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Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Sağlık 25.11.2021, 20:43
Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”