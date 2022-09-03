Bakan Koca, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı” dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.