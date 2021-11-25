Bakan Koca: “(Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim ve bu yüzden çekirdek müfredattan sorular sorulması, okul puanı ve yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanı

Bakan Koca: “(Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim ve bu yüzden çekirdek müfredattan sorular sorulması, okul puanı ve yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının da buna ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”